В Тюменской области с 11 мая объявлен режим ЧС

Губернатор Тюменской области Александр Моор объявил режим чрезвычайной ситуации. Такое решение принято по итогам заседания оперативного штаба. С сегодняшнего дня, 11 мая, зоны чрезвычайной ситуации устанавливаются в границах лесов Тюменской области, территории населенных пунктов в них не входят. Согласно постановлению, с сегодняшнего дня въезд в леса и их посещение запрещено всем, кроме тех, кто задействован в ликвидации пожаров.

Как сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области, на сегодня в борьбе с пожарами в регионе задействованы более тысячи человек, 228 единиц техники. Привлечены сотрудники парашютно-десантной службы ХМАО-Югры, Свердловской области, аварийно-спасательной службы «Ямалспас» и ФГУ «Авиалесоохрана».

Основной причиной задымления, которое наблюдается в разных районах региона, остаются ландшафтные пожары. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, пожары зафиксированы в Тюменском, Ярковском районах, Заводоуковском городском округе и других муниципалитетах. Продолжают гореть и леса. Как говорят специалисты, пока фиксируются преимущественно низовые пожары.

Дым от пожаров в Тюменской области распространяется и в соседние регионы, в частности, накануне он существенно ухудшил качество воздуха в Свердловской области.

Тюмень, Марина Дремова

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