«Мы продолжаем гореть», – тюменский губернатор опубликовал видеообращение к землякам

Каждые сутки в Тюменской области огонь уничтожает тысячи гектаров территории региона, фиксируются десятки возгораний. Об этом рассказал губернатор Тюменской области сегодня, 7 мая, в своём видеообращении к землякам. Ситуацию с лесными пожарами он назвал крайне неблагоприятной и объяснил причины.

«Этот год выдался очень непростым, сошлись сразу несколько неблагоприятных природных факторов. Земля глубоко промерзла и поэтому не насытилась влагой, когда сходил снег. Большой воды не было. Дожди тоже обходят нашу область стороной. Из-за этого в полях и лесах очень сухо, малейшей искры достаточно, чтобы вспыхнуло пламя. Огонь тут же подхватывает ветер и все кругом начинает гореть. Последний раз такие масштабные природные пожары в нашей области были 10 лет назад», – отметил Александр Моор.

Он подробно рассказал о силах и средствах, брошенных на борьбу со стихией. В некоторых районах люди уже четвертую неделю без выходных и праздников борются с огненной стихией. Главная задача – не дать огню приблизиться к населенным пунктам и уберечь леса от большого огня. При этом губернатор напомнил тюменцам об ответственности. «Кто-то не потушил костер, кто-то выбросил непотушенный окурок, кто-то пустил пал в поле, а кто-то решил сжечь прошлогодний мусор. Правоохранительные органы привлекают к ответственности нарушителей правил противопожарной безопасности, выявляют виновных в поджогах. Сумма наложенных штрафов исчисляется уже миллионами рублей, но, к сожалению, чужой опыт нас ничему не учит – мы продолжаем гореть», – сказал глава региона.

Александр Моор призвал жителей области соблюдать противопожарные правила, быть благоразумными, проявить гражданскую сознательность, потому что ситуация очень серьезная и только сообща ее можно переломить. Видеообращение размещено на сайте оперштаба региона.

Тюмень, Марина Дремова

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