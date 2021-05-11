Заксо готовится ужесточить правила работы экскурсоводов, те решительно против

В Свердловское заксобрание внесен законопроект, который существенно осложнит жизнь экскурсоводам. После его принятия каждый человек, желающий водить экскурсии, должен будет получить аттестат в комиссии, которую областные власти создадут специально для этой цели. В выдаче аттестата чиновники могут и отказать. Все аттестованные экскурсоводы будут включены в единый реестр, а также будут обязаны носить идентификационную нагрудную карточку. Законопроект внесен для приведения областного законодательства в соответствие с федеральным.

Екатеринбургский экскурсовод Дмитрий Москвин на своей странице в соцсети написал большой пост, в котором излагает свою точку зрения по этому поводу. По мнению Москвина, принятие этого закона негативно отразится на въездном туризме и авторских экскурсиях, которых в Екатеринбурге в последние годы стало довольно много. «Весь этот шик и блеск будут в ближайшее время обвалены законами об экскурсиях и просвещении. Вот уже и областные депутаты заëрзали, готовят нам нашивки со звездой Давида – стараются подчинить экскурсии бюрократическим отчетам, – пишет Москвин. – В итоге разбухнет рынок «чёрных экскурсоводов», которые будут водить индивидуальных туристов и среди них будет предостаточно самозванцев и просто желающих подзаработать на наивных приезжих. Умрет целый пласт исследовательских экскурсий для горожан – их проводят люди, у которых есть работа, и они не готовы бегать по чиновникам и доказывать, что лучше них разбираются в своём материале».

Кроме того, он считает, что никакого улучшения качества туристической инфраструктуры запрет на деятельность экскурсоводов не создаст. «Новые отели в малых городах не откроются, туалеты на маршрутах не появятся, а в городах типа Нижнего Тагила и Ирбита как негде было кормить туристов, так и не будет», – уверен он.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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