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Среда, 19 мая 2021, 05:00 мск

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Уральских экскурсоводов обязали проходить аттестацию

Виктор Бабенко

Депутаты заксобрания Свердловской области ужесточили правила работы экскурсоводов, обязав их проходить аттестацию – а проводить ее будет специально созданный орган при правительстве Свердловской области. Чиновники смогут и отказать. Аттестованных же внесут в специальный реестр.

Доклад зачитал депутат-единоросс Виктор Бабенко. Первый вопрос ему задал эсер Александр Юланов. «А есть уже понимание, как будет создаваться аттестационная комиссия?» – поинтересовался он. В ответ Бабенко сообщил, что соответствующего нормативного акта нет, он только разрабатывается. «Сейчас становится популярным пользоваться услугами гида, который знает специфику микрорайона или территории. Мы уверены, что специалисты в комиссии будут знать ту же самую специфику, что и гид?» – задал вопрос другой эсер, Егор Шаламовских. «Не надо сомневаться, что правительство сформирует нормальную квалификационную комиссию», – уверенно заявил Бабенко. Законопроект приняли в трех чтениях: 39 депутатов выступили за, один против, еще двое воздержались.

Екатеринбургский экскурсовод Дмитрий Москвин ранее объяснял , что аттестация может повредить авторским экскурсиям. «Вот уже и областные депутаты заерзали, готовят нам нашивки со звездой Давида – стараются подчинить экскурсии бюрократическим отчетам. В итоге разбухнет рынок «чёрных экскурсоводов», которые будут водить индивидуальных туристов, и среди них будет предостаточно самозванцев и просто желающих подзаработать на наивных приезжих. Умрет целый пласт исследовательских экскурсий для горожан – их проводят люди, у которых есть работа, и они не готовы бегать по чиновникам и доказывать, что лучше них разбираются в своем материале», – комментировал Москвин.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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