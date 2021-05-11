«Майская прогулка» в Екатеринбурге пройдет с минимальными ограничениями

Свердловские власти не будут запрещать «Майскую прогулку» в Екатеринбурге, которая намечена на 16 мая.

«Организаторам нужно будет принять дополнительные меры, чтобы развести потоки участников и минимизировать накопление людей в одном месте. Но прогулка состоится. Мы исходим из того, что мероприятие связано с физкультурой, с укреплением иммунитета. Только нужно организовать так, чтобы люди не собирались большими группами», – прокомментировал сегодня на брифинге вице-губернатор Павел Креков.

Как сообщают организаторы, в эту субботу «Майская прогулка» начнется от Уральского педуниверситета (пр. Космонавтов, 26), а финиширует у главного корпуса УрФУ (ул. Мира, 19). Участники могут выбрать один из четырех предложенных пешеходных маршрутов:

– 17 км «Эльмаш – Шарташ»: старт с 9-00 до 12-00;

– 23 км «Универсиада 2023»: старт с 9-00 до 12-00;

– 37,5 км «Русское географическое общество»: старт с 8-00 до 10-00;

– 50 км «Классика»: старт с 7-00 до 9-00.

Маршруты проложены по северным окрестностям города и проходят по территории парка Победы, Шувакишского, Калиновского и Шарташского лесопарков.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса «Майская прогулка» проходила в сентябре.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 11.05.21

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