Адское пекло, нехватка воды и нет значков на финише: участники о «Майской прогулке»

«Майская прогулка» в этом году проходила в экстремальных условиях. На некоторых отрезках маршрута участникам приходилось идти по открытым участкам под палящим солнцем, температура воздуха достигала +37 градусов. На КП не хватало воды, а двухлитровые бутылки стоили по 500 рублей. Самым большим разочарованием для многих стало отсутствие значков и фирменных пряников на финише.

«Майская прогулка» прошла накануне в Екатеринбурге. Участники шли на выбор по четырем маршрутам: 17, 22, 37 и 50 километров. Маршруты были проложены по северным окрестностям города: по территории парка Победы, Шувакишского, Калиновского и Шарташского лесопарков. Но, вероятно, организаторы не предполагали, что в день проведения прогулки будет аномальная жара. Некоторые отрезки пути шли по открытому пространству, в других местах – по лесу, где тлела трава и ощущался запах дыма.

«Я хожу на «Майскую прогулку» уже 6 лет. И вообще по жизни много хожу пешком, езжу на велосипеде. Но вчера дистанция 37 километров мне далась очень тяжело, – рассказала корреспонденту «Нового Дня» екатеринбурженка Ольга. – В нескольких местах приходилось идти по открытому полю. У многих было нечто вроде теплового удара. Я сама по полчаса потом сидела на КП, остывала в тени, потому что было очень тяжело. Градусник показывал +37. Видела, что к людям шли врачи. Но что с ними точно, не знаю. Мне воды еще хватило, но говорят, кто шел чуть медленнее, на последних КП не могли получить воду. Приходилось ее покупать за 500 рублей за 2 литра. Ну и, наконец, дистанция была заявлена как 37 километров. А фитнес-браслет насчитал ее как 43».

Вишенкой на торте стало то, что на финише многие участники не получили значки. Организаторы объяснили это тем, что их не успели доставить».

«Небольшую партию, говорят, привезли к вечеру. Еще кому-то давали значки «Майской прогулки» 2015 года. Другим сказали, позже объявят, когда можно будет прийти забрать значок», – говорит Ольга.

В социальных сетях участники пишут о подобных сложностях. «Думаю, каждому было бы обидно: отдав на 5КП ещё 400р за 2 литра теплой воды, обнаружить через 500 метров бесконечный запас холодной воды из колонки... Почему девушка на КП не сказала про то, что впереди колонки? А сказала просто, что «вода закончилась»... Всё понятно, что закончилась, никто не мог спрогнозировать её расход на жаре. Однако ж надо как-то адаптироваться к ситуации», – написал в группе «Майская прогулка» один из участников.

Люди пишут, что дети на финише ревели, потому что не получили ни пряник, ни значок.

«Ходили впервые с детьми (9 лет, 4 года). Само собой, шли дети к финишу ради значка и заслуженных пряников. Ведь родители им так и объяснили: вкуснейший пряник достанется тому, кто себя преодолеет и до финиша дойдёт. Младшая ушла в горючие слёзы, услышав на подходе к финишу, что значков нет (спасибо за заменные, иначе горе было бы непоправимым). Вторая расстроилась, что на финише не было обещанных пряников», – пишут екатеринбуржцы.

Участник Роман Топорков говорит, что пережил что-то вроде теплового удара. «В июле мне исполняется 50 лет, вот и решил, что будет символично: к 50 годам очередные 50 километров. Маршрут, природа, очень вкусный чай на КП-3, работа волонтёров на всех КП – всё было прекрасно! Спасибо организаторам! Правда, жара сильно мешала, особенно при переходе огромного поля, там даже пережил что-то вроде теплового удара, «мир перед глазами поплыл». Спасла бутылка воды (хотя и тёплой), вылитая на голову, ну, и на КП пришлось немного полежать в тенёчке», – написал Роман.

«Новый День» направил в пресс-службу «Майской прогулки» вопросы об огрехах организации, но ответов пока не получил: там сообщили, что ответы на вопросы будут в официальном пресс-релизе, который опубликуют позднее. Также мы поинтересовались, были ли случаи, когда людям понадобилась помощь врачей. Как только ответы появятся, мы их опубликуем.

Всего, по данным организаторов, в «Майской прогулке» приняли участие 6600 человек.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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