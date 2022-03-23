Организаторы «Майской прогулки – 2022» обещают исправить просчеты прошлого года

IX «Майская прогулка» в Екатеринбурге состоится 15 мая, оргкомитет ежегодной акции уже утвердил ее маршруты.

Старт и финиш будут организованы у главного корпуса УрФУ на улице Мира. В этом году участникам пешей прогулки предлагается выбрать один из трех маршрутов: 17 км – «Шарташская кругосветка», 33 и 50 км – «Классика», сообщает пресс-служба УрФУ.

Прогулка пройдет по восточным окрестностям города: по территории парка имени Лесоводов России, Шарташского, Санаторного и Карасьеозерского лесопарков. На маршрутах участники увидят технопарк «Университетский», деревню Универсиады, озеро Шарташ и окрестности Малого Шарташа. Традиционно на «Майской прогулке» можно сдать нормы ГТО и присоединиться к посадке леса.

Оргкомитет готовит к открытию электронную регистрацию. Также зарегистрироваться можно будет в магазинах «Век» или непосредственно на старте прогулки, заполнив анкету участника. Начало прогулки – в 7:00, финиш – в 21:00. Организаторы добавляют, что в прошлом году не всем участникам прогулки удалось получить памятный значок. Это можно сделать 15 мая, на старте или финише прогулки, или в магазине «Век».

Как уже сообщал «Новый День», в 2021 году «Майская прогулка» проходила в экстремальных условиях. На некоторых отрезках маршрута участникам приходилось идти под палящим солнцем, температура воздуха достигала +37 градусов. На КП не хватало воды, а двухлитровые бутылки стоили по 500 рублей. Самым большим разочарованием для многих стало отсутствие значков и фирменных пряников на финише.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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