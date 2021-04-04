Участникам «Майской прогулки» предложат четыре маршрута

Началась регистрация участников пешеходной «Майской прогулки», которая в этом году состоится 16 мая.

Как сообщается на сайте организаторов, любители прогулок могут выбрать одну из четырех дистанций: 17, 22, 37 и 50 километров. Маршруты проложены по северным окрестностям Екатеринбурга и проходят по территории парка Победы, Шувакишского, Калиновского и Шарташского лесопарков.

Прогулка стартует от Уральского государственного педагогического университета (проспект Космонавтов, 26), финиширует на площади перед главным учебным корпусом Уральского федерального университета (улица Мира, 19). В ближайшее время информация о маршрутах будет дополнена. Один из маршрутов предполагается посвятить 75-летию Свердловского отделения Русского географического общества. Организаторы отмечают, что электронная регистрация на сайте не является обязательной. Любой участник сможет пройти процедуру непосредственно на самом старте.

Напомним, в 2020 году пандемия скорректировала «Майскую прогулку». В последний месяц весны ее провести не получилось, отложили на сентябрь. Из-за короткого светового дня и прохладной погоды осенью скорректировали маршруты, а погулять вышли всего около 5 тысяч человек – в два раза меньше обычного.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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