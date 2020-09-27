Около пяти тысяч человек вышли на Майскую прогулку в сентябре

Жители Екатеринбурга сегодня вышли на традиционную Майскую прогулку, которую весной пришлось отменить из-за коронавируса. Участникам повезло, несмотря на то, что на дворе осень, погода теплая, светит солнце. По предварительным оценкам организаторов, участие приняли от четырех до пяти тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба УрФУ.

Напомним, самый длинный маршрут в этом году – 42 километра, 50-километрового нет. Следующий маршрут – 32 километра. Оба протянулись по северным районам Екатеринбурга. Самый короткий маршрут – 20 километров – идет вдоль Калиновки и Шарташа. Финиш всех маршрутов – у главного корпуса УрФУ. В предыдущие годы, когда прогулка проходила в мае, участие в ней принимали 10-12 тысяч человек.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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