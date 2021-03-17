российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 17 марта 2021, 11:31 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Майская прогулка – 2021 состоится в мае

Традиционная Майская прогулка в этом году состоится. Как сообщают организаторы в соцсетях, она назначена на 16 мая. Подробности о месте старта, маршрутах и времени начала станут известны позже.

Напомним, пандемия скорректировала Майскую прогулку в 2020 году. В последний месяц весны ее провести не получилось, отложили на сентябрь. Из-за короткого светового дня и прохладной погоды осенью скорректировали маршруты, а погулять вышли всего около 5 тысяч человек – в два раза меньше обычного.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 17.03.21

Главный эпидемиолог Екатеринбурга рассказал, как совместить прививки от коронавируса и энцефалита. / Вакцинировать 1,7 миллиона свердловчан планируют до начала июля. / Дефицит врачей узких специальностей достиг 20%: что будет делать свердловский минздрав. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Екатеринбургскую «Майскую прогулку» официально перенесли на сентябрь

Около пяти тысяч человек вышли на Майскую прогулку в сентябре

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Спорт,