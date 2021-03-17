Майская прогулка – 2021 состоится в мае

Традиционная Майская прогулка в этом году состоится. Как сообщают организаторы в соцсетях, она назначена на 16 мая. Подробности о месте старта, маршрутах и времени начала станут известны позже.

Напомним, пандемия скорректировала Майскую прогулку в 2020 году. В последний месяц весны ее провести не получилось, отложили на сентябрь. Из-за короткого светового дня и прохладной погоды осенью скорректировали маршруты, а погулять вышли всего около 5 тысяч человек – в два раза меньше обычного.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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