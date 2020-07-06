Екатеринбургскую «Майскую прогулку» официально перенесли на сентябрь

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение о проведении майской прогулки в Екатеринбурге 27 сентября 2020 года. Весной традиционный пеший маршрут пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Ранее «Новый День» сообщал, что все регистрационные взносы участников туристической прогулки будут действительны на новую дату. Либо, по желанию участника, их перенесут на 2021 год. «Места старта и финиша остаются неизменными, маршруты будут проложены по северным и северо-восточным окрестностям города. К сожалению, ввиду короткого осеннего светового дня изменятся протяженности маршрутов», – отмечали организаторы.

По первоначальному плану пешеходы должны были стартовать на Уралмаше, от Уральского государственного педагогического университета. Финиш предполагался около главного корпуса УрФУ. Предлагались три дистанции: на 20, 35 и 50 км. Но вероятно теперь организаторы изменят самый длинный маршрут.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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