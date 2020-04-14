Майскую прогулку перенесли на конец сентября

Организаторы майской прогулки сообщили о ее переносе на 27 сентября. Все регистрационные взносы будут действительны, либо, если участник пожелает, их перенесут на 2021 год.

«Места старта и финиша остаются неизменными, маршруты будут проложены по северным и северо-восточным окрестностям города. К сожалению, ввиду короткого осеннего светового дня изменятся протяженности маршрутов. Время работы старта и финиша будет объявлено дополнительно», – такое сообщение опубликовали в официальной группе майской прогулки во «ВКонтакте».

Майская прогулка, ставшая традиционной в Екатеринбурге, должна была пройти 17 мая. В этом году стартовать пешеходы должны на Уралмаше, от Уральского государственного педагогического университета, финиш организаторы оставили традиционный, около главного корпуса УрФУ. Предлагались три дистанции: на 20, 35 и 50 км. Вероятно, самый длинный маршрут изменят из-за короткого светового дня в конце сентября.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 14.04.20

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