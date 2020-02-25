Старт Майской прогулки перенесли на Уралмаш

Майская прогулка в этом году стартует на Уралмаше, от Уральского государственного педагогического университета, финиш организаторы оставили традиционный, около главного корпуса УрФУ. Участникам предложат три маршрута: на 20, 35 и 50 км.

«В этом году самую длинную дистанцию мы посвятили 100-летию УрФУ. Ее маршрут пройдет по Калиновскому лесопарку с контрольным пунктом на площадке загородного клуба «Мистер Фишер», далее через 44-й квартал, поля за Дальним Березитом, поселок Березит, через Калиновку к озеру Шарташ и УрФУ», – рассказал организатор акции, профессор вуза Виктор Гроховский. Онлайн-регистрация начнется с 1 марта.

Майская прогулка пройдет в Екатеринбурге уже в 37-й раз. В прошлом году участие в ней приняли 6 500 пешеходов. Отдельно от пешеходов «гуляют» велосипедисты – Майская велопрогулка состоится 30-31 мая, маршрут организаторы объявят позднее.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 25.02.20

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