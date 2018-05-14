«Майская прогулка» пройдет на Шарташе, а «Майская велопрогулка» – в Академическом и на ВИЗе (МАРШРУТЫ)

«Майская прогулка» пройдет в Екатеринбурге уже в предстоящее воскресенье: организаторы опубликовали примерные схемы маршрутов на 18, 35 и 50 километров. Старт по традиции – от площади Кирова. А велопрогулка в этом году пройдет 26 мая и начнется в Академическом, причем часть дистанций на 15, 25 и 45 километров проляжет по городу. Уже нарисованы карты для велосипедистов.

Майская прогулка – 18, 35 и 50 километров по Шарташу

35-я «Майская прогулка» состоится 20 мая. Старт и финиш, как и все предыдущие годы, будет на улице Мира, 19, у главного корпуса УрФУ. Точная карта с маршрутами до сих пор не опубликована организаторами: в группе «ВКонтакте» говорится, что все инструкции появятся только накануне старта. Но уже известно примерно куда пойдут гуляющие.

Итак, в этом году будет три пешеходных маршрута. 50 км – «Классика», юбилейный маршрут на 35 км пройдут вдоль южного берега Шарташа к технопарку «Университетский», через микрорайон Компрессорный, лесопарк Лесоводов России, ЦПКиО им. Маяковского. Маршрут на 50 км дойдет до микрорайона Химмаш. Маршрут на 18 км пройдет вокруг озера Шарташ и будет носить название «Шарташская кругосветка» – он предназначен для начинающих, родителей с детьми и пожилых людей.

Организаторы просят участников обратить внимание, что время старта для разных маршрутов – разное. Если вы идете 50 километров, то нужно прийти и зарегистрироваться с 7 до 10 утра, если 35 километров – то с 8 до 11 утра, если 18 километров – то подойти нужно с 10 до 13 часов. Удобнее всего заранее пройти регистрацию на сайте «Майской прогулки», чтобы не тратить время и не стоять в очередях на старте. Финишировать все должны до 21 часа.

Участники «Майской прогулки» будут обеспечены водой на контрольных пунктах. Питание на КП не предусмотрено, но, возможно, на некоторых КП будут работать буфеты (за дополнительную плату). Полностью маршруты от клешей не обрабатываются, поэтому одеваться нужно соответственно. Акарицидной обработке подвергаются только контрольные пункты, – сообщили организаторы прогулки.

Велопрогулка – по Академическому и ВИЗу

Старт «Майской велопрогулки» в этом году состоится 26 мая. Участникам предложено три дистанции на выбор: 15, 25 и 45 км, все маршруты состоят на 50% из городской части и 50% из лесных дорог и троп, сообщают организаторы. Маршруты пройдут через район Академический, Юго-Западный лесопарк, Ленинский и Верх-Исетский районы, Сортировку, Оброшинский и Московский лесопарки. Финиш – у торгового центра «Мега».

Карта

Первые 15 километров у всех трех маршрутов одинаковые. Это полностью городской маршрут (за исключением лесной тропы 3 километра), поэтому можно ехать с детьми. 25-километровая дистанция – тот же маршрут + берег Верх-Исетского пруда, полуострова Баран, Малый и Большой Конные, Московский лесопарк. 45 километров – это средний маршрут + маршрут до ул. Татищева + Сортировка, Оброшинский лесопарк, Палкино, Палкинский торфяник, водовод и Московский лесопарк.

Как пишут организаторы в группе «Майская велопрогулка» «ВКонтакте», вчера была проведена заключительная разведка самого протяженного маршрута. Его прохождение без остановок, в спокойном темпе займет 4,5 часа. Если добавить остановки на КП, время для отдыха и фото, то получится прогулка почти на весь день.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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