Губернатор подписал распоряжение о «Майской прогулке – 2019»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о проведении «Майской прогулки». В этом году традиционное мероприятие пройдет 19 мая.

Как уточняется в документе, дату выбрали по предложению Федерации спортивного туризма Свердловской области. В оргкомитет входят министр спорта региона Леонид Рапопорт, замглавы администрации Екатеринбурга Дмитрий Баранов и ректор УрФУ Виктор Кокшаров. На сайте прогулки маршруты пока не указаны.

В этом году «Майская прогулка» состоится в 36 раз. Сначала гуляли в один день и пешеходы, и велосипедисты. С 2016 года организатором прогулки стал УрФУ, а велопрогулка проводится как отдельное мероприятие. «Майская велопрогулка – 2019» состоится 25 мая.

Екатеринбург, служба информации

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