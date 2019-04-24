Старт «Майской прогулки» перенесли к ДИВСу

«Майская прогулка» в Екатеринбурге в этом году пройдет 19 мая. Старт перенесли к Дворцу игровых видов спорта, на Олимпийской набережной, 3.

Как сообщается на сайте организаторов, участникам будет предложено три маршрута по южным окрестностям города. Финиш – площадь перед главным учебным корпусом Уральского федерального университета (ул. Мира, 19).

МАУ «Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий города Екатеринбурга» опубликовало аукцион по поиску компании, которая займется организацией прогулки – обеспечит работу медиков на контрольных точках, выставит аудиоаппаратуру, сделает фотоотчет и выпустит значки для участников прогулки. Нужны металлические значки с цанговым креплением, на значке выпуклые надписи – «Майская прогулка», «36» (прогулка пройдет в 36-й раз). Количество цветов не менее трех, покрытие – эмаль, никелирование. Всего необходимо 8 тысяч значков.

Добавим, «Майская велопрогулка», которая последние годы проходит отдельно от пешей, в этом году состоится 25 мая.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 24.04.19

С начала года в России выявили 61 финансовую пирамиду. / Уральский банк запустил сервис онлайн-оплаты через соцсети. / Подростков, ужинавших в KFC, прибило деревянной балкой. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»