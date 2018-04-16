Началась регистрация на XXXV майскую прогулку

В Екатеринбурге началась регистрация на «Майскую прогулку». В этом году она пройдет 20 мая. И уже в 35-й раз. Старт и финиш запланированы в одном месте – у главного корпуса УрФУ на улице Мира, 19.

В этом году участникам «майки» предлагают пройти тремя маршрутами – на 18, 35 и 50 километров. Самый короткий – «Шарташская кругосветка» – подойдет для начинающих, для пожилых людей, участников с детьми. Как следует из названия, маршрут проляжет вокруг озера Шарташ. Второй по длине этап «Майской прогулки» проляжет вдоль южного берега Шарташа к технопарку «Университетский», через микрорайон Компрессорный, лесопарк Лесоводов России, ЦПКиО имени В.В. Маяковского. Такой же путь придется проделать и тем, кто выберет 50-километровую дистанцию, только им придется дойти еще и до Химмаша.

Новинка этого года – возможность сдать нормы комплекса «Готов к труду и обороне». Тем, кто захочет взять дополнительную нагрузку, придется прежде зарегистрироваться на портале ГТО.

Организаторы «майки» обращают внимание участников, что старты, в зависимости от дистанции, будут в разное время – на маршрут 50 км с 07:00 до 10:00, на маршрут 35 км с 08:00 до 11:00, на маршрут 18 км с 10:00 до 13:00. Финишировать надо до 21:00.

Всех прогуливающихся обещают обеспечить водой на контрольных пунктах, а вот кормить не будут – в некоторых точках откроются буфеты, но еду придется покупать.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.04.18

Футбольные болельщики на открытии «Екатеринбург Арены» установили рекорд по мегабайтам селфи и прямых эфиров. / Для волонтеров, детей, взрослых и меломанов: как пройдет «Библионочь» в Екатеринбурге. / Свердловские эсеры определились, кто получит депутатский мандат Лобова. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»