Организаторы: все участники «Майской прогулки» дошли до финиша

Организаторы «Майской прогулки» рассказали, что, несмотря на жару, все участники дошли до финиша. Некоторых действительно консультировали врачи, но обошлось без серьезных происшествий. За время прохождения маршрутов люди выпили более 10 тонн воды.

Как уже писал «Новый День», «Майская прогулка» в этом году проходила в условиях экстремальной жары. По данным участников, на открытых участках температура воздуха составляла +37 градусов. Людям становилось тяжело, к некоторым подходили врачи. Но организаторы сообщили, что все дошли до финиша.

«Несмотря на жару, на «Майскую прогулку» отправилось более 6600 горожан. Участники подготовились к температурным рекордам, вышли на маршруты в головных уборах и соблюдали питьевой режим. По данным организаторов, было выпито более 10 тонн воды – ее бесплатно раздавали на КП, – сообщили в пресс-службе «Майской прогулки». – На маршрутах дежурили медики. Участники «Майской прогулки» могли видеть, как врачи интересовались состоянием здоровья пешеходов на КП. В целом мероприятие прошло без особых происшествий. Все стартовавшие дошли до финиша – последних участников встречали около 21:30. Самыми популярными стали дистанции на 17 км и 23 км».

Многие участники в этом году остались без памятных значков: некоторым их вообще не хватило, другим выдавали значки 2015 года. В оргкомитете подтвердили, что значков хватило не всем. Но участникам обещали их выдать чуть позднее.

«Оргкомитет просит всех участников следить за новостями на сайте, а также в соцсетях: на этой неделе там появится информация о том, где и как можно будет забрать значки тем, кому их не хватило», – сообщили в пресс-службе.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 17.05.21

Девелоперам разрешили привлекать мигрантов из Таджикистана и Узбекистана на стройку. / Суд арестовал имущество гендиректора «Мотива» по делу об уклонении от уплаты налогов. / Консул США попрощалась с уральцами, но надеется вернуться. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»