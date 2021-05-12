Вице-мэр Гейко: «Ремонтные работы на сетях увидят жители всех районов города»

Замглавы Екатеринбурга Владимир Гейко заявил, что летние ремонтные работы на коммунальных сетях заметят жители всех районов Екатеринбурга. В планах администрации – отремонтировать 70 км теплосетей. Об этом чиновник заявил сегодня на брифинге.

Кроме того, намечено несколько этапов опрессовок. В этот период коммунальщики ожидают прорывы на слабых участках, там тоже пройдут ремонтные работы. В опрессовках планируется задействовать и магистральные сети, и квартальные, и подводящие.

Как уже сообщал «Новый День», всего жителей Екатеринбурга, а также Березовского и Верхней Пышмы весной и летом ждет 4 этапа гидравлических испытаний тепловых сетей:

– с 18 по 21 мая;

– с 8 по 11 июня;

– с 20 по 23 июля;

– с 10 по 13 августа.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 12.05.21

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