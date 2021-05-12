Суд отказался закрывать дело Ройзмана об организации протестного митинга (ФОТО)

Октябрьский районный суд Екатеринбурга начал рассматривать административное дело в отношении экс-мэра Евгения Ройзмана за организацию несанкционированной протестной акции 31 января. Протокол полиции по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ политик получил сегодня утром. Причем ранее он уже был оштрафован судом за участие в том же митинге.

Адвокат Ройзмана Юлия Федотова попросила судью закрыть дело. По ее словам, во-первых, были нарушены сроки, так как митинг состоялся в январе. Во-вторых, Ройзман уже был наказан за участие в этом публичном мероприятии. «Не представляется возможным, чтобы человек был и участником и организатором, нужно выбрать что-то одно», – отметила юрист.

Представитель полиции в суде Назарова пояснила, что срок давности по административной статье 20.2 составляет один год, поэтому она не видит причин для исключения протокола. Судья после паузы в совещательной комнате отклонил просьбу адвоката.

Добавим, что сегодня также состоится суд над Ройзманом за организацию протестного митинга, который прошел 21 апреля. Также в отношении политика был составлен протокол за участие в апрельской акции, но дата его рассмотрения в суде пока неизвестна.

Напомним, Ройзмана судят за участие в протестных акциях, которые проходили по всей России в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Валентина Ярославцева

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