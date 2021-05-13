Уральцев просят не купаться в водоемах с утками, гусями и чайками

Жителей Екатеринбурга просят не купаться в городских водоемах, несмотря на жаркую летнюю погоду. Как сообщает официальный портал администрации, особенно опасно купание в местах пребывания уток, гусей, лебедей и чаек: вероятность заражения церкариозом, так называемым зудом купальщика.

Почти все водоемы в черте Екатеринбурга непригодны для купания, о чем говорят установленные на берегах таблички «Купание запрещено». Как сообщили в мэрии, у таких прудов и озер нет оборудованных постов спасателей и медиков, на берегу не установлены мусорные контейнеры, скамейки, теневые навесы, кабинки для переодевания, туалеты. На дне водоемов может быть битое стекло, арматура и прочие травмоопасные предметы.

Качество воды в городских прудах тоже не соответствует требованиям санитарных врачей по микробиологическим показателям.

«Наличие бактерий в воде способно послужить причиной возникновения множества заболеваний: конъюнктивита, наружного отита, острых кишечных инфекций, таких как дизентерия, сальмонеллёз, ротавирус, энтеровирус, – сообщает официальный портал мэрии Екатеринбурга. – Особенно опасно купание в местах пребывания уток, гусей, лебедей и чаек: в среде обитания водоплавающих птиц велика вероятность заражения церкариозом, так называемым зудом купальщика».

Также специалисты просят не купаться в фонтанах – можно получить удар током или пораниться находящимися под водой коммуникациями.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 13.05.21

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