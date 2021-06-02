Прибрежная зона Верх-Исетского пруда завалена мусором (ВИДЕО)

Май-2021 в Екатеринбурге выдался жарким, и уральцы массово отправились отдыхать, в том числе на Верх-Исетский пляж. По окончании жарких выходных прохожие натыкались на бутылочное стекло, бумажные обертки, бытовой пластик и окурки – после отдыхающих остались горы мусора.

Свалка на Верх-Исетском пруду

По данным СМИ, в понедельник, 31 мая, волонтёры ВИЗа и «ВИЗ-Стали» собрали мусор в рамках всероссийской акции «Чистый берег», но рекреационная зона к северу от пляжа по-прежнему нуждается в уборке.

Как сообщает корреспондент «Нового Дня», побывавший на берегу Верх-Исетского пруда, помимо хаотично раскиданных по берегу осколков и пластиковых бутылок, на территории скопились настоящие свалки из покрышек, строительного и бытового мусора, а также оставленной кем-то купальной одежды.

Люди массово отдыхают на пруду, несмотря на заявление Роспотребнадзора о том, что ни один водоем в Свердловской области не пригоден для купания. Как сообщили в уральском управлении ведомства, специалисты исследовали пробы воды на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Признаны неудовлетворительными 45% проб по санитарно-химическим и 24% проб по микробиологическим показателям.

«Управление Роспотребнадзора по Свердловской области сообщает, что на территории Свердловской области отсутствуют организованные зоны рекреации для купания в водных объектах, соответствующие требованиям санитарного законодательства, и использование поверхностных водных объектов в целях купания не является безопасным», – заявили в ведомстве.

Отметим также, что мэрия Екатеринбурга просит горожан не купаться в прудах и озерах города. На стихийных пляжах нет оборудованных постов спасателей и медиков, на берегу не установлены мусорные контейнеры, скамейки, теневые навесы, кабинки для переодевания, туалеты. На дне водоемов может быть битое стекло, арматура и прочие травмоопасные предметы.

Качество воды в городских прудах тоже не соответствует требованиям санитарных врачей по микробиологическим показателям. «Особенно опасно купание в местах пребывания уток, гусей, лебедей и чаек: в среде обитания водоплавающих птиц велика вероятность заражения церкариозом, так называемым зудом купальщика», – предупреждала ранее администрация Екатеринбурга.

Екатеринбург, София Шаповалова, Александр Погольский, Антон Отман

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