Роспотребнадзор: купаться в водоемах Свердловской области нельзя

Специалисты Роспотребнадзора в ближайшее время приступят к исследованию проб воды из популярных для отдыха водоемов. Но по опыту прошлых лет санврачи сообщают: в регионе нет безопасных рек и озер, где можно было бы купаться.

«Исследование проб воды, которые традиционно используются для купания, в ближайшее время начнутся. Обычно это происходит во второй половине мая. Но пригодных для купания водоемов в Свердловской области нет», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

МЧС тоже еще только начинает проверку пляжей, где обычно отдыхают уральцы. О результатах будет известно позднее.

В 2020 году в Свердловской области условно безопасными были признаны озеро Щучье в Тавдинском городском округе и восточный берег озера Шарташ в Екатеринбурге – они получили санитарно-эпидемиологические заключени. Но купаться в них все-таки не желательно – мешают термотолерантные колиформные бактерии, а на Шарташе санврачам не понравился цвет воды. Остальные 65 проверенных водоемов заключений не получали.

МЧС безопасными в 2020 году признало 5 пляжей: в Первоуральском районе – это пляж базы отдыха «Кемпинг» на пруду в поселке Хрустальном, пляж санатория-профилактория «Озеро Глухое» и пляж базы отдыха «Сосновый бор» на Билимбаевском пруду. В Сысертском районе прошел техническое освидетельствование пляж санатория «Гранатовая бухта». А в Новоуральске без замечаний МЧС приняли городской пляж на Верх-Нейвинском пруду.

Напомним, накануне мэрия Екатеринбурга попросила горожан не купаться в прудах и озерах города. Там нет оборудованных постов спасателей и медиков, на берегу не установлены мусорные контейнеры, скамейки, теневые навесы, кабинки для переодевания, туалеты. На дне водоемов может быть битое стекло, арматура и прочие травмоопасные предметы.

Качество воды в городских прудах тоже не соответствует требованиям санитарных врачей по микробиологическим показателям.

«Особенно опасно купание в местах пребывания уток, гусей, лебедей и чаек: в среде обитания водоплавающих птиц велика вероятность заражения церкариозом, так называемым зудом купальщика», – говорилось в сообщении на официальном сайте горадминистрации.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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