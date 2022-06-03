Санврачи напомнили: в Свердловской области купаться негде

В наступившем летнем сезоне ни один владелец или арендатор пляжа в Свердловской области не обращался в органы Роспотребнадзора за санитарно-эпидемиологическим заключением. При этом, напомнили в региональном управлении надзорного органа, безопасными для купания могут считаться только те водоемы, на которые такие заключения получены.

Сами санитарные врачи мониторят качество воды на 84 водоемах в 113 контрольных точках. По состоянию на 3 июня было отобрано 54 пробы воды на санитарно-химические показатели, 238 проб на микробиологические показатели, 54 пробы на паразитологические показатели.

Установлено, что по санитарно-химическим показателям не соответствуют нормам 43 (79,6%) пробы, по микробиологическим – 9 (3,8%) проб, по паразитологическим – 3 (5,6%).

Как уже сообщал «Новый День», такая ситуация для Свердловской области довольно типична. Каждый год Роспотребнадзор сообщает, что купаться практически негде. В 2020 году условно безопасными были признаны только озеро Щучье в Тавдинском городском округе и восточный берег озера Шарташ в Екатеринбурге – они получили санитарно-эпидемиологические заключения. Но купаться в них было все-таки нежелательно – там были обнаружены термотолерантные колиформные бактерии.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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