В Свердловской области всего 5 пляжей признали пригодными для отдыха

Спасатели признали только пять пляжей в Свердловской области пригодными для отдыха и купания. Они находятся в Первоуральске, Сысерти и Новоуральске. Остальные места отдыха небезопасны, по мнению сотрудников ГИМС.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, безопасно можно отдохнуть на трех частных пляжах в Первоуральском городском округе: пляж базы отдыха «Кемпинг» на пруду в поселке Хрустальном, пляж санатория-профилактория «Озеро Глухое» и пляж базы отдыха «Сосновый бор» на Билимбаевском пруду. В Сысертском районе прошел техническое освидетельствование пляж санатория «Гранатовая бухта». А в Новоуральске без замечаний МЧС приняли городской пляж на Верх-Нейвинском пруду.

«В других местах купаться запрещено! Только освидетельствованные пляжи являются безопасными для отдыхающих, так как там имеется спасательный пост с квалифицированными спасателями, ограждение зоны для купания, средства для спасения человека, телефонная связь, медицинский пост, дно проверено водолазами», – напоминают спасатели.

Если рядом с вами нет безопасного пляжа из списка МЧС, спасатели рекомендуют выбирать для отдыха безопасное место с твердым песчаным незасоренным дном, постепенным уклоном. В воду заходите осторожно. Даже если накануне это место было безопасным, то за ночь течением могло принести корягу или в воду могли сбросить посторонние опасные предметы.

По последним данным, с мая 2019 года на водоемах Свердловской области уже утонули 17 человек, из них 5 детей. Чтобы отдых на воде был безопасным, ГУ МЧС рекомендует соблюдать правила купания: не плавайте наедине, в особенности, если вы не уверены в собственных силах; воздержитесь от далеких заплывов. Почувствовав усталость, не паникуйте, научитесь «отдыхать» на воде, плавая на спине. Спасатели не рекомендуют нырять в незнакомых местах, не нужно прыгать в воду с лодок, катеров, причалов и других сооружений, не приспособленных для этих целей. Запрещается входить в воду и купаться в нетрезвом состоянии.

«Если вы оказались в воде с сильным течением, не пытайтесь плыть навстречу течению, справиться с ним сил не хватит; в этом случае нужно плыть по течению, но так, чтобы постепенно приближаться к берегу. В случае происшествия необходимо незамедлительно звонить в пожарно-спасательную службу МЧС России – 101», – советуют спасатели.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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