Спасатели признали безопасным только один пляж в Свердловской области

В Свердловской области идет обследование водоемов. На сегодняшний день в МЧС признали для купания безопасным городской пляж Новоуральска. ГИМС дает ему такую оценку практически ежегодно. Однако официально купальный сезон на нем не открыт – из-за коронавируса.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области уточнили, что пляжи проверяют после соответствующих заявок от их владельцев – муниципалитетов или частных собственников, и пока другие владельцы попросту не подавали заявки.

В Роспотребнадзоре по Свердловской области отметили, что они также проверяют безопасность городских прудов и рек, данные сейчас собираются, информацию о разрешенных для купания водоемах ведомство опубликует позднее.

Добавим, в прошлом году МЧС признало безопасными пять пляжей в Первоуральске, Сысерти и Новоуральске. Там хорошее дно, есть спасательный пункт, огорожена территория для купания и т.д. А санврачи забраковали вообще все водоемы.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 05.06.20

На ЖБИ и в Березовском на две недели отключат горячую воду. / Режиссер театра: «Шахматная рассадка» превратит наше искусство в суррогат, имитацию, мертвую материю». Авторская колонка режиссера Михаила Бычкова. / Мать инвалида, забитого подростками насмерть, отсудила 5 млн у семей осужденных. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»