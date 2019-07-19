Санврачи забраковали все водоемы Свердловской области

Санврачи проверили 67 водоемов, куда уральцы приезжают купаться – ни один из них не признали безопасным.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области, на всю область санитарно-эпидемиологические заключения получили только два места отдыха – озеро Щучье в Тавдинском городском округе и восточный берег озера Шарташ в Екатеринбурге. Но купаться в них нельзя – мешают термотолерантные колиформные бактерии, а на Шарташе санврачам не понравился цвет воды.

Другие водоемы заключение не получали, но санврачи все-таки отобрали пробы воды в популярных местах: 247 проб на санитарно-химические показатели и 259 проб на микробиологические показатели. В 72 % случаев санитарно-химические требования не соответствуют норме, микробиологические показатели оказались плохими в 30 % случаев.

«В связи с этим Управление Роспотребнадзора по Свердловской области повторно сообщает о том, что на территории Свердловской области отсутствуют организованные зоны рекреации, соответствующие требованиям санитарного законодательства, и использование водоёмов в целях купания не является безопасным», – напомнили в ведомстве.

Добавим, МЧС в этом году пригодными для купания признали пять водоемов, они находятся в Первоуральске, Сысерти и Новоуральске.

Екатеринбург, служба информации

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