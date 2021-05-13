В Лесном автобус с пассажирами улетел в кювет (ФОТО)

Сегодня около двух часов дня на автодороге Лесной – Горный автобус с пассажирами улетел в кювет и опрокинулся из-за того, что 57-летнему водителю стало плохо.
Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, пятеро пассажиров с незначительными травмами обратились за медицинской помощью, ее оказали и водителю автобуса.
По данным ГИБДД, водитель только начал смену, до аварии он успел проехать 9 километров. Автоинспекторы установили, что водитель прошел предрейсовый осмотр медика, а механик установил, что автобус исправен.
В скором времени будет проведена проверка организации и проведения предрейсового осмотра водителей на предприятии.
Пассажиры, обратившиеся за медицинской помощью, в лечении и госпитализации не нуждаются, пояснили в пресс-службе ГИБДД.
Екатеринбург, Мария Зыкова
Екатеринбург. Другие новости 13.05.21
В последний день приема заявлений в городские лагеря осталось 3000 мест. / Уралец стерпел собственное похищение, но не простил, что отобрали телефон. / Евгений Ройзман выйдет на свободу сегодня, но останется «организатором» акций протеста. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube