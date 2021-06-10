Автобус маршрута №4 в Лесном месяц назад уже попадал в ДТП с пассажирами (ФОТО)

Один из автобусов Нижнетуринского АТП, обслуживающего маршрут №4, уже попадал месяц назад в аварию с участием пассажиров – автобус с полным салоном людей съехал в кювет. Сегодня точно такой же автобус въехал в толпу людей на проходной завода – 6 человек погибли, еще 15 пострадали.
Как писал «Новый День», сегодня рано утром в Лесном автобус въехал в толпу людей на заводской проходной. Жители закрытого города сообщают, что авария произошла с автобусом маршрута №4 – его обслуживает Нижнетуринское АТП. Месяц назад автобус этого же маршрута и этого же предприятия уже попадал в ДТП с участием людей. 13 мая водителю стало плохо во время рейса, и автобус, полный пассажиров, съехал в кювет. Люди получили ушибы и порезы.
Тогда в ГИБДД сообщали, что водитель прошел предрейсовый медосмотр, а механик установил, что автобус исправен. Но на предприятии «в скором времени» должны были провести проверку организации и проведения предрейсового осмотра водителей. Прошла ли она на самом деле, уточняется.
В прокуратуре Свердловской области сообщили, что сегодня на автобусном предприятии начата проверка, будут выяснять, проходил ли автобус предрейсовый осмотр перед выездом на линию, а водитель – медицинский осмотр. Кроме того, установят, как давно автобус эксплуатируется транспортным предприятием, проходил ли положенный ремонт, сообщили в надзорном ведомстве.
Екатеринбург, Лесной, Анастасия Истомина
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