В Лесном погибли шесть пешеходов и пострадали 15 человек в ДТП с автобусом: подробности

В ДТП на остановке у проходной завода в городе Лесном погибли шесть человек и еще 15 получили травмы различной степени тяжести, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МВД региона. Служебный автобус, который вез рабочих на смену, въехал в толпу людей на скорости, спускаясь с горы, после чего опрокинулся. У транспортного средства отказали тормоза. По данным СК, все погибшие являются пешеходами. В автобусе травмы получили, предварительно, пять человек. На месте ЧП работают правоохранительные органы.

«Тревожное сообщение поступило в дежурную часть ГУ МВД Свердловской области в 07:53. Автобус марки ПАЗ перевозил рабочих на местное предприятие. Транспортное средство спускалось с уклона. По оперативным данным, у него, возможно, отказала тормозная система, в результате чего автобус протаранил ворота предприятия и совершил наезд на людей, находившихся на остановке. Более подробные и точные обстоятельства представители МВД сейчас выясняют», – сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По информации свердловской прокуратуры, за рулем автобуса был водитель ООО «Нижнетуринское автотранспортное предприятие». Сейчас идет проверка, проходил ли автобус предрейсовый осмотр перед выездом на линию, а водитель – медицинский осмотр. Кроме того, будет выясняться, как давно автобус эксплуатируется транспортным предприятием, проходил ли положенный ремонт, сообщили в надзорном ведомстве.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 10.06.21

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