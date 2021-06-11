Скончалась женщина, пострадавшая в страшном ДТП в Лесном

Скончалась одна из женщин, пострадавших вчера в Лесном, когда автобус протаранил ворота проходной комбината «Электрохимприбор» и врезался в толпу людей, которые шли на работу.

В пресс-службе областного минздрава «Новому Дню» сообщили, что пациентка умерла вчера вечером. Еще трое пострадавших остаются в реанимации в тяжелом состоянии, пятый переведен в палату в состоянии средней тяжести.

Напомним, трагедия случилась вчера в 7:20 утра. Автобус катился с крутого спуска, у него отказали тормоза. В результате ДТП погибли шесть человек – работники «Электрохимприбора», которые шли на работу. Их придавило тяжелыми конструкциями, которые снес автобус. Еще девять человек получили различные травмы. Пятерых в тяжелом состоянии направили в профильные больницы Екатеринбурга и Озерска. Госкорпорация Росатом, куда входил ФГУП «Электрохимприбор», окажет финансовую помощь семьям погибших и пострадавших работников.

В Лесном объявлен траур. Сегодня на территории завода и города будут приспущены все государственные и корпоративные флаги.

Лесной, Евгения Вирачева

Лесной. Другие новости 11.06.21

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