Личности погибших в ДТП с автобусом установлены, возбуждено уголовное дело (ФОТО, ВИДЕО)

По факту страшного ДТП в Лесном, где автобус врезался в толпу людей, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Полиция установила личности шести погибших, среди них трое женщин и трое мужчин.

Автобус сбил людей, пробив ворота предприятия

В пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области сообщили новые данные о страшной аварии в Лесном. В ведомстве уточнили, что все шестеро погибших были пешеходами. В пресс-службе ГУ МВД по региону добавляют, что это женщины 37, 50 и 57 лет, а также мужчины 44, 58 и 62 лет. По версии следователей, у автобуса возникли неисправности (по предварительным данным прокуратуры, отказали тормоза) водитель потерял управление и наехал на людей, которые направлялись на работу на завод.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, за рулем был 57-летний мужчина по фамилии Зелев, его стаж вождения – 31 год, из них 28 лет он водил автобус. Злостным нарушителем ПДД не является, три раза привлекался инспекторами ДПС к административной ответственности по ст. 11.23 ч.1 и 12.29 ч.1КоАП РФ. По результатам освидетельствования признаков опьянения не имеет.

«Водитель автобуса ПАЗ, двигаясь в поселке Горный по улице Калинина с крутого спуска, понял, что у транспортного средства отказали тормоза. Он начал подавать звуковые сигналы для других участников дорожного движения, а кондуктор призвала порядка 30 пассажиров, находившихся в салоне, сгруппироваться и держаться за поручни. В районе дома № 55 автобус пробил ворота промышленного предприятия и совершил наезд на пешеходов, которые шли на работу, – сообщил Горелых. – От сильного удара ворота упали и придавили несколько человек. Еще несколько граждан были травмированы неуправляемым автобусом».

Сейчас на месте происшествия работает усиленная следственная группа. А полиция выясняет, проводилась ли утром предрейсовая проверка автобуса. Инспекторы ГИБДД опрашивают механика и руководителя автопредприятия, анализируется служебная документация.

«В Лесной вылетели три вертолета, на которых планируется доставить тяжело пострадавших в профильные больницы. Четверых в клиники Екатеринбурга и одного – в Озерск, что в Челябинской области», – добавил Валерий Горелых.

Екатеринбург, Лесной, Анастасия Истомина

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