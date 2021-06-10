В Лесном объявлен траур по погибшим работникам комбината «Электрохимприбор»

В Лесном объявлен городской траур по погибшим в утреннем ДТП на проходной комбината «Электрохимприбор». Все запланированные праздничные мероприятия с 11 по 13 июня отменены. Завтра на территории завода и города будут приспущены все государственные и корпоративные флаги. В 9 часов утра 11 июня зазвучит электросирена в память о погибших.

Сегодня утром около 7:20 рейсовый автобус ПАЗ протаранил ворота проходной комбината и врезался в толпу людей, которые шли на работу. Машина катилась с крутого спуска, у нее отказали тормоза. В результате ДТП погибли шесть человек – работники «Электрохимприбора», которые шли на работу. Их придавило тяжелым забором, который снес автобус. Еще девять человек получили различные травмы от неуправляемой машины. Пятеро находятся в тяжелом состоянии, их направили в профильные больницы Екатеринбурга и Озерска. Госкорпорация Росатом, куда входил ФГУП «Электрохимприбор», окажет финансовую помощь семьям погибших и пострадавших работников. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Лесной, Ангелина Сергеева

Лесной. Другие новости 10.06.21

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