Суд оставил в СИЗО фигурантов дела о неисправном автобусе, который въехал в людей на проходной комбината

Суд продлил меру пресечения фигурантам уголовного дела о смертельном ДТП в Лесном. В начале июня этого года автобус, в салоне которого находились больше 40 пассажиров, въехал в проходную комбината «Электрохимприбор». Тогда погибли восемь человек – все они находились на улице, из пассажиров травмы получил лишь один. Как стало известно почти сразу, у автобуса отказали тормоза, он съехал с горки и врезался в толпу людей.

Обвиняемыми проходят директор Нижнетуринского АТП Юрий Сивков, механик этого же предприятия Николай Худяков и водитель Александр Зелев. Последнего выпустили из СИЗО на время следствия, а вот первым двум продлили меру пресечения – они будут находиться под стражей еще минимум два месяца.

Уголовные дела возбуждены по трем статьям: «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств, повлекшее смерть по неосторожности смерть двух и более лиц» и «Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 12.10.21

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