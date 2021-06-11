По делу о гибели семерых в Лесном задержаны водитель, механик и директор АТП

В Свердловской области задержаны еще два человека в ходе расследования вчерашней трагедии в Лесном, когда рейсовый автобус Нижнетуринского АТП въехал в ворота на проходной комбината «Электрохимприбор». Шесть человек, оказавшиеся придавленными конструкцией, умерли сразу, еще один – сегодня в больнице. Еще восемь пострадавших с травмами различной степени тяжести находятся в больницах.

Накануне под стражу был помещен 56-летний водитель, находившийся за рулем автобуса, сегодня еще два человека были задержаны – это 61-летний мужчина, выполнявший на автопредприятии функции механика по выпуску транспорта на линию, и 67-летний директор Нижнетуринского АТП, на балансе которого находится автобус, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По факту трагедии следователи возбудили дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и ч. 3 ст. 266 УК РФ «Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями, повлёкшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

Кроме того, полиция возбудила уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Сейчас все три дела объединены в одно производство. «Для соединения возбужденных МВД и СКР уголовных дел в одно, с учетом повышенного общественного резонанса и с целью исследования всех обстоятельств аварии в совокупности, уголовное дело из полиции по согласованию с органами прокуратуры передано в региональный СКР», – добавил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых. Сейчас расследованием трагедии занимается первый отдел по особо важным делам СКР по региону.

Напомним, по предварительной информации, у автобуса отказали тормоза. Сегодня в Лесном объявлен траур по погибшим.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 11.06.21

Мэрия Екатеринбурга о сквере на Опалихинской: деревья трогать никто не будет, ничего капитально строить – тоже. / Начались прения по делу Каторгиной, выступает сторона обвинения (ФОТО). / На Средний Урал возвращается жара. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»