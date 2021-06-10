Водителя автобуса, насмерть сбившего людей в Лесном, поместили в изолятор

Александра Зелева, который был за рулём автобуса, сбившего толпу заводчан в Лесном, задержали. Мужчину поместили в изолятор временного содержания ОВД Лесного. Об этом «Новому Дню» сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Напомним, страшная авария произошла Сегодня в восьмом часу утра в Лесном. Автобус влетел в толпу заводчан, которые в это время шли через прлходную. Многих придавило воротами. Шесть человек погибли, пять получили серьёзные травмы.

На данный момент уже известно, что автобус прошёл утром осмотр перед рейсом, а водитель – медосвидетельствование.

«Неуправляемый автобус, за несколько секунд унесший жизни шести человек, направлен инспекторами ГИБДД на обследование с целью проверки тормозной системы на местное градообразующее предприятие, где имеются соответствующие специалисты. Автобус помещен на специальный стенд для проведения необходимых работ. Кроме того, сейчас решается вопрос о назначении автотехнической экспертизы транспортного средства», – рассказал Валерий Горелых.

Установлено, что автобус был выпущен в 2012 году и все это время был в руках одного владельца.

Екатеринбург, Лесной, Анастасия Истомина

Екатеринбург, Лесной. Другие новости 10.06.21

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