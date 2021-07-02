За три дня гаишники остановили на дорогах области 300 неисправных автобусов

После страшного ДТП с семью погибшими у проходной «Электрохимприбора» в Свердловской области провели мероприятие «Автобус» – сотрудники ГИБДД выясняли, в каком состоянии находится транспорт, на котором перевозят людей. За три дня – с 23 по 25 июня проверили более 2700 автобусов, проблемы обнаружились у 300, то есть у каждого девятого автобуса.

Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, технические неисправности выявили у 270 автобусов, в том числе у 16 были проблемы с рулевым управлением и тормозами, но они все равно вышли в рейсы. У девяти в конструкцию были внесены несогласованные изменения. В 34 автобусах не работали или не соответствовали установленным требованиям тахографы, 11 автобусов не прошли техосмотр. После рейдов ГИБДД 11 автобусов отправили на специализированные стоянки. За это же время зафиксировано 800 нарушений ПДД. Кроме административных протоколов и представлений, связанных непосредственно с состоянием машин и соблюдением правил управления, были также выписаны административные материалы за нарушения миграционного законодательства. ГИБДД обещает повторить рейды.

Напомним, 10 июня в Лесном автобус протаранил ворота проходной комбината «Электрохимприбор» и врезался в толпу людей, которые стояли за воротами. Погибли семь человек. Как выяснилось, у автобуса отказали тормоза.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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