Водитель автобуса, совершивший смертельное ДТП в Лесном, стал фигурантом уголовного дела

Водитель автобуса маршрута номер 4, который сегодня утром сбил людей в Лесном, попал по уголовное дело.

Расследовать его будут сотрудники специализированного отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий Главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД России по Свердловской области, рассказал СМИ пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

По его данным, дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ – «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств, повлекшее смерть по неосторожности смерть двух и более лиц».

«В настоящее время следователи полиции ведут допрос гражданина Зелева, устанавливают мог ли он избежать таких серьезных последствий с человеческими жертвами. По итогам первоначальных следственных действий будет принято решение о его задержании», – отметит полковник Горелых.

Напомним, сегодня утром около 7:20 рейсовый автобус ПАЗ протаранил ворота проходной комбината и врезался в толпу людей, которые шли на работу. Машина катилась с крутого спуска, у нее отказали тормоза. В результате ДТП погибли шесть человек – работники «Электрохимприбора», которые шли на работу. Их придавило тяжелым забором, который снес автобус. Еще девять человек получили различные травмы от неуправляемой машины. Пятеро находятся в тяжелом состоянии, их направили в профильные больницы Екатеринбурга и Озерска. Госкорпорация Росатом, куда входил ФГУП «Электрохимприбор», окажет финансовую помощь семьям погибших и пострадавших работников.

Вышеуказанное уголовное дело а водителя – второе, возбуждённости по факту трагедии. Ранее Также было открыто расследовании по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

В Лесном по погибшим объявлен траур.

Екатеринбург, Елена Васильева

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