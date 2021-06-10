Росатом окажет финансовую помощь семьям погибших и пострадавших в ДТП в Лесном

Госкорпорация Росатом возьмет на себя расходы на похороны погибших сотрудников комбината «Электрохимприбор» и окажет материальную помощь семьям пострадавших в страшном ДТП со служебным автобусом.

«Генеральный директор Госкорпорации Алексей Лихачев проинформирован о случившемся, ситуация находится на его личном контроле. Сформирован штаб под руководством генерального директора ФГУП «Электрохимприбор» Сергея Жамилова. В настоящий момент все усилия Росатома сконцентрированы на сохранении жизней и здоровья пострадавших. Принято решение о выделении финансовой помощи их семьям. На отдельном контроле – помощь семьям наших погибших коллег. Помимо материальной поддержки мы возьмем на себя расходы, связанные с траурными мероприятиями», – сообщил директор департамента коммуникаций Росатома Андрей Черемисинов.

Напомним, трагедия случилась сегодня утром около 7:20. Рейсовый автобус ПАЗ, который вез на смену работников предприятия, протаранил ворота проходной комбината и врезался в толпу людей, которые шли на работу. Машина катилась с крутого спуска, у нее отказали тормоза. По данным МВД, погибли шесть пешеходов, их придавило тяжелым забором, который снес автобус. Еще девять человек получили различные травмы. Среди погибших – три женщины 37, 50 и 57 лет и трое мужчин 44, 58 и 62 лет. Все они – работники комбината «Электрохимприбор». Пострадавших с тяжелыми травмами – пять человек. Они будут доставлены на медицинских вертолетах в профильные больницы Екатеринбурга и Озерска.

На месте происшествия работает усиленная следственная группа и комиссия по чрезвычайным ситуациям. Известно, что автобус принадлежал ООО «Нижнетуринское автотранспортное предприятие». За рулем был 57-летний мужчина по фамилии Зелев, он был трезв. Полиция установила, что его стаж вождения составляет 31 год, из них 28 лет он водил автобус. За это время он только три раза привлекался инспекторами ДПС за нарушение правил дорожного движения.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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