Автобус въехал в толпу людей: погибли шесть человек

Сегодня утром в закрытом городе Лесном случилось страшное ДТП: автобус въехал в толпу людей у проходной завода. По предварительным данным, погибли шесть человек, пострадали пятеро.

Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, сотрудники следственного отдела по ЗАТО г. Лесной СКР выехали на место происшествия. Они осматривают место происшествия, устанавливают все обстоятельства случившегося. Более подробная информация будет сообщена дополнительно.

Губернатор Евгений Куйвашев поручил Минздраву региона оказать всю необходимую помощь центральной медсанчасти ФМБА, работающей в Лесном. Принято оперативное решение о госпитализации пострадавших в областные учреждения. На место вылетели три вертолёта Центра медицины катастроф.

Лесной, Евгения Вирачева

Лесной. Другие новости 10.06.21

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