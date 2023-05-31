В Лесном осуждены водитель и директор АТП, по вине которых погибли 8 человек

В городском суде Лесного огласили приговоры обвиняемым по делу о ДТП с участием автобуса, в котором погибли восемь человек.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, водителя автотранспортного предприятия приговорили к 4 годам лишения свободы, но из-за досудебного соглашения наказание было заменено принудительными работами на тот же срок.

Директору автотранспортного предприятия назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы.

Ранее в прениях городской прокурор заявил, что водитель автобуса, протаранивший группу пешеходов у проходной завода, заслуживает наказания в виде 5 лет колонии, а директор ООО «Нижнетуринское автотранспортное предприятие» – в виде 6 лет 4 месяцев лишения свободы.

В суде государственный обвинитель доказал, что в июне 2016 года администрация города Лесного заключила с ООО «Нижнетуринское АТП» контракт на регулярные перевозки пассажиров по муниципальному маршруту. 10 июня 2021 года директор АТП перед выездом не обеспечил исправное техническое состояние автобуса ПАЗ-32040205. Это и привело к трагедии – у автобуса отказали тормоза.

Как уже сообщал «Новый День», 10 июня 2021 года в ДТП на остановке у проходной завода в Лесном погибли шесть человек и еще 15 получили травмы различной степени тяжести. Служебный автобус, который вез рабочих на смену, въехал в толпу людей на скорости, спускаясь с горы, после чего опрокинулся. В тот же день в Лесном был объявлен городской траур. Все запланированные праздничные мероприятия с 11 по 13 июня были отменены. 11 июня на территории завода и города были приспущены все государственные и корпоративные флаги.

Тогда же, 11 июня, число жертв достигло семи – скончалась одна из пострадавших женщин. В августе умер восьмой пострадавший.

Лесной, Елена Владимирова

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