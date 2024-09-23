В лесном осужден механик, по вине которого случилось ДТП с восемью погибшими (ФОТО)

В Лесном вынесли приговор бывшему механику автотранспортного предприятия, который выпустил в рейс неисправный автобус, в результате чего погибли 8 человек.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, 65-летнего мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы.

В 2021 году механик работал в ООО «Нижнетуринское Туратрансагентство», и отвечал за техническое состояние транспортных средств. Утром 10 июня 2021 года он не проверил тормоза у автобуса марки «ПАЗ-32040205» и выпустил его в рейс.

Как уже сообщал «Новый День», 10 июня 2021 года в ДТП на остановке у проходной завода в Лесном погибли шесть человек и еще 15 получили травмы различной степени тяжести. Служебный автобус, который вез рабочих на смену, въехал в толпу людей на скорости, спускаясь с горы, после чего опрокинулся. В тот же день в Лесном был объявлен городской траур.

Тогда же, 11 июня, число жертв достигло семи – скончалась одна из пострадавших женщин. В августе умер восьмой пострадавший.

В 2023 году водителя приговорили к 4 годам лишения свободы, но из-за досудебного соглашения наказание было заменено принудительными работами на тот же срок. Директору автотранспортного предприятия назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы.

Лесной, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube