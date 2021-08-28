Спустя 2,5 месяца скончался восьмой пострадавший в страшном ДТП в Лесном

Скончался еще один мужчина, пострадавший в трагическом ДТП у проходной «Электрохимприбора» 10 июня 2021 года. Об этом сообщил в телеграм-канале гендиректор комбината Сергей Жамилов.

«2,5 месяца лучшие медики Екатеринбурга боролись за жизнь нашего коллеги из 435 производства Лариона Ивановича Короткова. Но, к сожалению, травмы, полученные в трагическом ДТП 10 июня, оказались слишком тяжелыми. Комбинат окажет материальную помощь в размере 1 млн. рублей близким родственникам, а также оплатит организацию и проведение похорон. Выражаю искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам Лариона Ивановича», – написал Сергей Жамилов.

Как уже сообщал «Новый День», 10 июня в ДТП на остановке у проходной завода в городе Лесном погибли шесть человек и еще 15 получили травмы различной степени тяжести. Служебный автобус, который вез рабочих на смену, въехал в толпу людей на скорости, спускаясь с горы, после чего опрокинулся. У транспортного средства отказали тормоза. 11 июня число жертв достигло семи – скончалась одна из пострадавших женщин.

Водитель автобуса маршрута номер 4, который сбил людей в Лесном, попал под уголовное дело. Расследуют его сотрудники специализированного отдела по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области. Дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ – «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств, повлекшее смерть по неосторожности смерть двух и более лиц».

Лесной, Елена Владимирова

Лесной. Другие новости 28.08.21

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