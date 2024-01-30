Суд отменил приговор водителю автобуса с отказавшими тормозами

Свердловский областной суд отменил приговор водителю из Лесного Александру Зелеву. В 2021 году автобус под его управлением протаранил ворота предприятия, погибли восемь человек, еще несколько получили травмы.

Почти сразу стало известно, что у машины отказали тормоза, однако уголовное дело все равно было возбуждено, а сам Зелев приговорен к 4 годам лишения свободы, впрочем, наказание было тут же заменено на исправительные работы на тот же срок. Зелеву тогда, помимо прочего, запретили управлять транспортным средством в течение двух с половиной лет, а из его зарплаты удерживали 5% в казну государства.

Водитель все это время своей вины не признавал. Теперь же и апелляционная инстанция встала на его сторону.

«Судебная коллегия определила: приговор в отношении Зелева отменен и уголовное дело прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, за ним признано право на реабилитацию», – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Екатеринбург, Елена Сычева

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