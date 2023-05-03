Прокурор Лесного назвал сроки заключения для виновных в ДТП с 8 погибшими

В Лесном завершается судебный процесс по уголовному делу о трагическом ДТП, жертвами которого стали 8 человек. Сегодня в прениях выступил государственный обвинитель – прокурор города Алексей Горяинов.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, Горяинов считает, что водитель автобуса, протаранивший группу пешеходов у проходной завода, заслуживает наказания в виде 5 лет колонии, а директор ООО «Нижнетуринское автотранспортное предприятие» – в виде 6 лет 4 месяцев лишения свободы.

В суде государственный обвинитель доказал, что в июне 2016 года администрация города Лесного заключила с ООО «Нижнетуринское АТП» контракт на регулярные перевозки пассажиров по муниципальному маршруту. 10 июня 2021 года директор АТП перед выездом не обеспечил исправное техническое состояние автобуса «ПАЗ-32040205». Это и привело к трагедии – у автобуса отказали тормоза.

Как уже сообщал «Новый День», 10 июня 2021 года в ДТП на остановке у проходной завода в Лесном погибли шесть человек и еще 15 получили травмы различной степени тяжести. Служебный автобус, который вез рабочих на смену, въехал в толпу людей на скорости, спускаясь с горы, после чего опрокинулся. В тот же день в Лесном был объявлен городской траур. Все запланированные праздничные мероприятия с 11 по 13 июня были отменены. 11 июня на территории завода и города были приспущены все государственные и корпоративные флаги.

Тогда же, 11 июня, число жертв достигло семи – скончалась одна из пострадавших женщин. В августе умер восьмой пострадавший.

Водитель автобуса попал под суд по ч. 5 ст. 264 УК РФ – «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств, повлекшее смерть по неосторожности смерть двух и более лиц». Директора АТП судят по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и ч. 3 ст. 266 УК РФ (выпуск в эксплуатацию технически неисправного транспортного средства лицом, ответственным за техническое состояние транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).



Лесной, Елена Владимирова

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