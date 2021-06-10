Врачи медицины катастроф в Лесном решат, можно ли увезти в Екатеринбург пострадавших в ДТП на проходной

Решение о транспортировке пострадавших в ДТП со взбесившимся автобусом в Лесном будут принимать врачи медицины катастроф, которые вылетели в закрытый город сегодня утром. Вертолеты еще не долетели до места ЧП. В пресс-службе министерства здравоохранения «Новому Дню» сообщили: о том, кого и в какие медучреждения госпитализировать, пока говорить рано. «Врачи будут исходить из состояния пострадавших, возможности транспортировки, а также погодных условий», – пояснил руководитель пресс-службы ведомства Константин Шестаков.

По последним данным, ЧП с автобусом, который въехал в толпу людей, случилось на проходной «Электрохимприбора». Предприятие входит в структуру Росатома, на нем в том числе занимаются обогащением урана. В пресс-службе ЭХП «Новому Дню» подтвердили, что жуткая авария произошла на проходной комбината. На месте погибли шесть человек, еще девять (по другим данным – 15, это и пешеходы, и пассажиры автобуса) получили травмы различной степени тяжести. Сейчас с пострадавшими работают врачи медсанчасти ФМБА (Лесной – закрытый город, потому медобслуживанием населения там занимается не Минздрав, а Федеральное медико-биологическое агентство).

Проверку по факту аварии начали СКР и прокуратура. Последняя разберется, был ли исправен автобус, проходил ли медосвидетельствование водитель. Транспортное средство закреплено за ООО «Нижнетуринское автотранспортное предприятие».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 10.06.21

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