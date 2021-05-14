В Берёзовском полыхает свалка на площади 600 кв. м (ФОТО)

Сегодня 04:43 загорелся мусорный полигон в западной промзоне города Берёзовского.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что площадь пожара составила 600 кв. м. В тушении задействованы четыре единицы техники, 14 человек личного состава. Для бесперебойной подачи огнетушащих веществ проложена магистральная линия длиной 400 м от пожарного гидранта.

В 07:40 возгорание локализовано.

По состоянию на 10:07 тушение продолжается, угрозы распространения огня нет.

Берёзовский, Елена Владимирова

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