В Берёзовском полыхает свалка на площади 600 кв. м (ФОТО)

Сегодня 04:43 загорелся мусорный полигон в западной промзоне города Берёзовского.
В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что площадь пожара составила 600 кв. м. В тушении задействованы четыре единицы техники, 14 человек личного состава. Для бесперебойной подачи огнетушащих веществ проложена магистральная линия длиной 400 м от пожарного гидранта.
В 07:40 возгорание локализовано.
По состоянию на 10:07 тушение продолжается, угрозы распространения огня нет.
Берёзовский, Елена Владимирова
Берёзовский. Другие новости 14.05.21
14 мая в Свердловской области ожидаются следующие события. / В Лесном автобус с пассажирами улетел в кювет (ФОТО). / В последний день приема заявлений в городские лагеря осталось 3000 мест. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube