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Пятница, 14 мая 2021, 10:14 мск

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На горящую свалку в Березовском нелегально свозили отходы

Фото ГУ МЧС по Свердловской области

На свалку в Березовском, которая полыхает с минувшей ночи, нелегально свозили отходы. О полигоне, который с началом мусорной реформы стал вне закона, «Новый День» писал ранее. На видео агентства было зафиксировано, что десятки грузовиков везут и бытовой, и строительный мусор на свалку в промзоне Березовского, хотя городской суд постановил, что использовать этот полигон больше нельзя. В госреестр объектов размещения отходов он не попал, потому что находится в границах населенного пункта, что запрещено федеральным законом.

Мусор везут на нелегальную свалку

Везли мусор на нелегальный полигон «черные» мусорщики – те, у которых нет договоров с региональным оператором. В мае 2019 года природоохранная прокуратура обращалась с иском в суд к арендатору земельного участка ООО «Урал-Сот Плюс» и администрации Березовского городского округа. Ответчики сослались на то, что в регионе действует программа, разрешающая свозить отходы на полигоны, не включенные в реестр, до 2023 года включительно. Однако в итоге даже временно возить туда мусор запретили, в том числе – решением Березовского городского суда. При этом тем же постановлением администрацию муниципального образования обязали в течение трех лет провести рекультивацию. Однако, по сведениям агентства, на свалку все же могли нелегально свозить бытовые и строительные отходы – т.н. черные перевозчики, которые в обход регоператора заключают договоры на обращение с ТКО с юридическими лицами, сообщили «Новому Дню» источники, знакомые с ситуацией.

По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за поджога. Напомним, огонь был локализован в 7 часов утра, тушение продолжается, угрозы распространения нет.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 14.05.21

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