В Березовском десятки грузовиков свозят мусор на нелегальную свалку (ВИДЕО)

В Березовском обнаружилась очередная несанкционированная свалка мусора, закрытая по решению суда, но продолжающая работать. Отходы – и бытовые, и строительные – сюда свозят и сейчас. Десятки грузовиков ежедневно пополняют горы мусора на участке, не предназначенном для этого.

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Как сообщил «Новому Дню» автор видео, экоактивист Сергей Стуков, мусоровозы, по всей видимости, принадлежат ООО «Спецавто» – логотипы компании есть на машинах, заезжающих на нелегальную свалку. Фирма, согласно ЕГРЮЛ, специализируется на вывозе отходов, правда, с начала 2019 года, когда заработала мусорная реформа, компания не попала в список подрядчиков регионального оператора по обращению с ТКО и, по всей видимости, занялась нелегальным вывозом мусора.

«Это однозначно не наш подрядчик. Все наши транспортники отвозят отходы только на полигоны, которые вошли в государственный реестр объектов размещения ТКО. Это очень легко отслеживается – все мусоровозы оборудованы ГЛОНАССом. К тому же, везти на нелегальную свалку нашим подрядчикам просто смысла нет – оплату они получат за фактически привезенный объем, который измеряется с помощью весового оборудования на полигоне», – сказали «Новому Дню» в пресс-службе ЕМУП «Спецавтобаза», регоператора Восточной зоны Свердловской области.

Что касается перевозчика, то, как полагают представители общественного совета при регоператоре, он принимает отходы у юридических лиц, которые в обход закона не хотят заключать договоры со «Спецавтобазой». Мусоровозы-нелегалы демпингуют, однако их заказчики, по большому счету, обрекают себя платить дважды – региональный оператор уже начал претензионную работу с юридическими лицами, в том числе теми, кто уклоняется от заключения договора по закону и оплаты цивилизованного обращения с ТКО. Им придется оплачивать не только сами суммы, выставленные по договору оферты, но и пени, судебные издержки. Еще надо отметить, что административной ответственности за сам факт уклонения от договора нет, но есть уголовная – за нанесение ущерба природе.

О несанкционированном полигоне на «Спецавтобазе» знают. В госреестр он не попал, потому что находится в границах населенного пункта, что запрещено по обновленному с начала 2019 года законодательству. Регоператор обращался по этому поводу в прокуратуру и Росприроднадзор. В мае этого года природоохранная прокуратура даже обратилась с иском в суд к арендатору земельного участка – ООО «Урал-Сот Плюс» – и администрации Березовского городского округа. Как выяснили сотрудники надзорного ведомства, на полигон, не включенный в госреестр, свозятся отходы 3 и 4 классов опасности. По состоянию на начало 2016 года на свалке было больше миллиона тонн мусора. Причем разрешение на аренду участка выдало МУГИСО до сентября 2052 года как раз под свалку бытового мусора.

Ответчики сослались на то, что в регионе действует программа, разрешающая свозить отходы на полигоны, не включенные в реестр, до 2023 года включительно. Однако, как напоминает «Новый День», список этих свалок еще не утвержден в Минприроды РФ. Ранее об этом говорил глава областного минэкологии Алексей Кузнецов на совещании в аппарате полномочного представителя президента России в УрФО. Впрочем, в ответ на запрос «Нового Дня» с просьбой предоставить перечень свалок, не включенных в ГРОРО, но планируемых к временному использованию, в областном министерстве ответили отказом, сославшись на то, что этот вопрос не в их компетенции.

Так или иначе, но Березовский городской суд запретил «Урал-Сот Плюс» использовать участок под свалку отходов, а администрацию муниципального образования обязал в течение трех лет провести рекультивацию. Однако ответчики сейчас пытаются оспорить это решение – и пока мусор продолжают свозить на незаконную свалку в черте города.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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