На горящую свалку приехал мэр Березовского

На горящую свалку в промзоне Березовского приехал глава города Евгений Писцов. Он заявил, что арендатор не справляется со своими обязанностями.

По словам мэра, с 2015 года размещение отходов на этом полигоне запрещено, а от арендатора требовалось провести рекультивацию. «Срок был три года, но мы видим, что это требование до конца не выполнено, видимо, средств таких у арендатора нет», – сказал Писцов. После рекультивации на месте свалки должен был появиться газон.

«Арендатор разводит руками и говорит: «Я все, что могу, делаю». Но этого недостаточно, – заявил глава города, – Будь моя воля, я бы заварил вход, чтобы здесь вообще никакой хозяйственной деятельности не велось». Он также сказал, что сейчас на месте ЧП работают около 40 человек пожарных и 11 единиц спецтехники.

Гендиректор «Урал-Сот плюс» Владимир Степанов рассказал «Новому Дню», что незадолго до возгорания на свалке послышался какой-то хлопок, что произошло «самовозгорание мусора», вероятно, его нагрело солнце. Также, по его словам, свалка отсыпана со всех сторон, кроме одной, так что дальше огонь пойти не может. сообщил .

Как уже сообщал «Новый День», сегодня в 13:38 загорелся полигон «Урал-сот» в Березовском. Это несанкционированная свалка, которая не была включена в госреестр мест, куда можно законно свозить твердые бытовые отходы. Площадь пожара составила около 600 кв.м.

Березовский, Елена Владимирова, Дмитрий Бутаков

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